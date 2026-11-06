“Ya no se miraban a los ojos”: el día que familia encaró a Huaiquipán por presunta violación a menores

Darío Guajardo, el abogado defensor del imputado, sostiene que su defendido “niega terminantemente” las acusaciones y que tras ser increpado, “la misma familia le pide que se retire del lugar”.

El abogado de Francisco Huaiquipán, Darío Guajardo, reveló un desconocido episodio en el que la familia de las víctimas de la presunta agresión sexual lo encaró y que él estaba al tanto de estas acusaciones.

De acuerdo a las declaraciones entregadas a La Tercera, el defensor sostiene que “la denuncia coincide justo con la época del quiebre matrimonial que tuvo mi cliente diciembre de 2025“.

Ante esto, sostiene Guajardo, se produce el quiebre de la relación del ex Colo Colo que está actualmente en prisión preventiva, el que “se gatilla producto de una reunión familiar en la que se le encara y se le pregunta respecto de su participación en estos hechos“.

“Él lo niega terminantemente, pero luego de esa reunión familiar, donde estaban todos los intervinientes de las denuncias, se genera un clima familiar que no volvió a recuperarse“, indicó el abogado que representa a Huaiquipán, quien fue detenido la noche del miércoles en Los Vilos.





Incluso, describió que “se puso tenso el ambiente, ya no se miraban a los ojos y eso gatilla en definitiva la separación” .

En la misma línea profundizó relatando que “se hizo una reunión familiar para encararlo y decirle qué pasa con la efectividad o no de estos hechos que se estaban denunciando. Él lo niega terminantemente y se retira del lugar“.

“La misma familia le pide que se retire del lugar. Luego de ello las relaciones, tanto familiares con esta gente, como también su vida matrimonial se quebró. Y eso no se volvió a recuperar hasta que se genera la separación definitiva”, declaró el abogado.

Es por todo lo anterior que asevera que Huaiquipán “estaba al tanto de la existencia de estas denuncias. De hecho, en ese momento no se habían decidido aún a denunciarle, eso ocurre con posterioridad”.