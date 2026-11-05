No estaba prófugo: revelan qué hacía Huaquipán en la región de Coquimbo al momento de su captura

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI materializaron la detención del exfutbolista durante la tarde-noche de este miércoles en la comuna de Los Vilos.

Nuevos antecedentes han sido revelados la mañana de este jueves en torno a la detención de Francisco Huaiquipán, exfutbolista y chico reality, por su presunta responsabilidad en delitos de violación en contra de tres menores de edad.

La captura del también exchico reality de 47 años se concretó por una orden de detención emitida en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Yazmin Salech, explicó porqué fue detenido en la región de Coquimbo y no en Santiago, y detalló qué hacía al momento de su aprehensión.

Aclaran que Huaiquipán no estaba prófugo

De acuerdo con la persecutora,”él desarrollaba labores profesionales en Los Vilos y de trabajo , él estaba con orden de detención pendiente“, descartando que estuviera prófugo de la justicia.

“El concepto prófugo podemos definirlo de otra forma”, aclaró. “El prófugo se entiende aquella persona que ha sido citada a un tribunal, y no comparece, y esa persona es prófuga, porque está citada. En este caso no es así”.

En esa línea, añadió que la “orden de detención se solicitó por la gravedad de los hechos que se le imputaban y por la naturaleza de los delitos y para evitar precisamente el peligro de fuga”.

Entre los antecedentes entregados por la fiscal, adelantó que las denuncias presentadas provienen desde el núcleo familiar del imputado.

“Se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad”.





Este jueves será formalizado en Santiago

Tras su captura, Huaiquipán fue trasladado hasta la región Metropolitana y entregó declaraciones ante las autoridades. Ahora se encontraría en un calabozo policial a la espera de ser llevado hasta el Centro de Justicia de Santiago.

La hora fijada para su audiencia de formalización fue a las 11:00 horas de este jueves, instancia en que se podrían conocer nuevos antecedentes y los cargos que le serán imputados.

Vale recordar que en diciembre de 2025, una exnuera del acusado realizó publicaciones en redes sociales en las que lo acusó de presuntos delitos de caracter sexual. De desconoce si esas acusaciones tienen relación con la investigación actual.