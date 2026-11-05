Defensa de Jorge Valdivia desiste de revisar cautelares: se mantendrá en arresto domiciliario nocturno

La audiencia estaba fijada para las 11:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago. La instancia estaba prevista luego de que trascendiera que el Ministerio Público solicitaría penas que suman 22 años de cárcel en contra del exfutbolista.

La audiencia de revisión de medidas cautelares de Jorge Valdivia, programada para este jueves 5 de noviembre, no se realizará, luego de que la defensa del exfutbolista desistiera de la solicitud que había presentado.

Por ahora, el exseleccionado nacional mantendrá el arresto domiciliario parcial nocturno , arraigo nacional, firma mensual y prohibición absoluta de acercarse a las denunciantes, en el marco de la investigación por delitos sexuales que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

La audiencia estaba fijada para las 11:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago y Valdivia había sido autorizado a participar de manera telemática.





Fiscalía pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia

La instancia estaba prevista luego de que trascendiera que el Ministerio Público solicitaría penas que suman 22 años de cárcel en su contra.

Tras conocerse esos antecedentes, su abogada, Paula Vial, cuestionó la difusión de información sobre la acusación.

La defensora lamentó que “una vez más, una pieza central del proceso llegue a la prensa antes que a la defensa y al tribunal”, y que circulen “versiones que ni siquiera coinciden entre sí”.