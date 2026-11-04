Abogada de Jorge Valdivia responde a solicitud de 22 años de cárcel: “Afecta el derecho a defensa”

De acuerdo a una declaración de Paula Vial, representante legal del exfutbolista, cuestionó que una pieza central del proceso llegara a la prensa antes que a la defensa y al tribunal.

La defensa de Jorge Valdivia respondió este martes luego de que se conociera que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó penas que suman 22 años de cárcel para el exfutbolista.

Su abogada, Paula Vial, aseguró que todavía no ha tenido acceso a la acusación y que el Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre ella.

“La defensa no conoce ese documento y el Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre él. Por lo mismo, no podemos referirnos a su contenido”, señaló Vial en una declaración pública consignada por La Tercera.

Defensa de Jorge Valdivia responde a solicitud de 22 años de cárcel

La abogada cuestionó que una pieza central del proceso llegara a la prensa antes que a la defensa y al tribunal. También afirmó que se difundieron versiones dispares y sostuvo que esto “afecta el derecho a defensa y la presunción de inocencia de nuestro representado” .

Según información a la que accedió CHV Noticias, el Ministerio Público solicita 10 años de cárcel por el delito de violación de una de las denunciantes y 12 años por violación y abuso sexual respecto de la segunda denunciante.





Valdivia estuvo dos veces en prisión preventiva por esta causa: la primera vez fue en octubre de 2024 y quedó en arresto domiciliario nocturno el 4 de noviembre del mismo año.

La segunda vez que quedó privado de libertad fue el 28 de noviembre de 2024 en la Cárcel de Rancagua hasta el 6 de enero de 2025.

Finalmente, según detalló BioBioChile, entre los testigos se encuentra la exdiputada Maite Orsini, con quien Jorge mantuvo una relación amorosa entre 2023 y 2025.