Fiscalía solicitó 22 años de cárcel para Jorge Valdivia por delitos sexuales: Maite Orsini será citada como testigo

La solicitud de la Fiscalía tiene relación con las dos denuncias que presentaron dos mujeres en octubre de 2024. Se le acusa de dos violaciones y un abuso sexual.

La Fiscalía de Género Regional Metropolitana Oriente está solicitando 22 años de cárcel para Jorge Valdivia, quien fue denunciado en octubre de 2024 por diversos delitos sexuales.

Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2024, cuando una mujer llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) denunciando haber sido víctima de violación por parte de Jorge Valdivia.

Lo que se sabe sobre la solicitud de Fiscalía

Los hechos habrían ocurrido un día antes, tras un encuentro en un restaurante en la comuna de Providencia.

Luego de que se confirmara la acción legal, el 22 del mismo mes, una segunda víctima presentó también su denuncia contra el exfutbolista.

En ese contexto, según información a la que accedió CHV Noticias, el Ministerio Público solicita 10 años de cárcel por el delito de violación de una de las denunciantes y 12 años por violación y abuso sexual respecto de la segunda denunciante.

Jorge Valdivia estuvo dos veces en prisión preventiva por esta causa: la primera vez en octubre de 2024 y quedó en arresto domiciliario nocturno el 4 de noviembre del mismo año.

La segunda vez que quedó privado de libertad fue el 28 de noviembre de 2024 en la Cárcel de Rancagua hasta el 6 de enero de 2025.

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