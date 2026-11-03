Metro anuncia cierre de tres estaciones de la línea 2 por emergencia médica

La empresa informó que las combinaciones en las estaciones cerradas se encuentran suspendidas.

Este martes, y a través de sus redes sociales, Metro de Santiago anunció el cierre de tres estación de su red.

Se trata de Patronato, Puente Cal y Canto y Santa Ana de la Línea 2 y el motivo es por una emergencia médica.

La empresa informó que por esta razón tampoco hay detención de trenes en ese lugar.