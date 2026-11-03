“Este sí po’, todo que ver”: Usuarios desataron revuelo tras primera aparición pública de Skar Labra y su nueva pareja

La joven y Merello hicieron pública su relación a mediados de octubre de este año.

Este fin de semana, Skarleth Labra hizo su primera aparición pública junto a su nueva pareja y causó revuelo entre sus seguidores.

El joven es el influencer Merello, quien también ha participado en diversos streams y, además, ha jugado en la Selección de Fútbol de Creadores de Chile.





Skar y su pareja en su primera aparición pública

El romance se hizo público a mediados de octubre, cuando Skar compartió un video junto a Merello y días después el streamer Tarek lo llamó durante un en vivo para felicitarlo por su nueva relación.

Merello le agradeció y el streamer le preguntó qué pasaría si Skar le proponía entrar a un reality: Él se negó tajantemente.

Desde ese entonces no hubo más interacciones hasta este fin de semana, donde Skar llegó a un evento de gaseosas junto a su pareja.

Ambos posaron para la revista Sarah y la fotografía causó revuelo entre los seguidores, quienes elogiaron a la feliz pareja.

“Linda Skar y su pololo. Que sean felices”, “Está bien guapo el muchacho”, “Ahí sí po’, Merenguito”, “Este sí po’, Skarleth, todo que ver”, “Que se ve linda, Skar y su pololo” y “Tan hermosa Skar, qué linda pareja”, son algunos de los comentarios que dejaron finalmente en redes sociales.

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