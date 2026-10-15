Skar Labra confirma nuevo romance tras misterioso video: “Un amor de esos bonitos”

La influencer y exparticipante de Gran Hermano sorprendió hace unos días con un registro de TikTok donde aparece descansando junto a un joven que la abraza cariñosamente.

Skarleth Labra confirmó que está viviendo un nuevo romance, luego de generar una ola de especulaciones entre sus seguidores tras compartir un misterioso video en redes sociales.

La influencer y exparticipante de Gran Hermano sorprendió hace unos días con un registro de TikTok, donde aparece descansando en un sillón junto a un joven que la abraza cariñosamente.

La publicación rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse quién era el desconocido que acompañaba a Labra y si se trataba de una nueva pareja.





Las dudas fueron aclaradas después de su participación especial en Fiebre de Canto, donde acompañó a Juan Vera en su presentación.

En conversación con el medio Infórmate Serena, fue consultada sobre el registro: “Estoy muy feliz. Estoy en paz, estoy plena, estoy contenta. Hace mucho tiempo no me sentía así. Así que estoy muy feliz”.

Skarleth Labra y su nuevo romance

Durante la entrevista, la periodista le comentó que sus seguidores estaban intentando descubrir la identidad del misterioso joven. Sin embargo, Skarleth prefirió mantener ese detalle en privado, respondiendo entre risas: “Eso sí que no”.

Pese a su reserva, la ganadora de Fiebre de Baile entregó algunos detalles sobre su nueva relación, destacando especialmente el cariño que recibe de su pareja.

“ Es un amor de esos bonitos. Él tiene mi edad, es súper tierno conmigo, es súper amoroso. Entonces, yo creo que eso es lo esencial. Como sentirse amada también”, aseguró.

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El video de Skar y su nueva pareja: