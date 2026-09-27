“El lugar más seguro”: Constructor explicó cómo se viviría un terremoto en el Metro de Santiago

Juan Pablo Espinoza, un influencer que se autodenomina “constructor”, bajó hasta las dependencias del Metro para relatar cómo reaccionaría la infraestructura ante una emergencia.

¿Has imaginado cómo sería vivir un terremoto en el Metro de Santiago? Un creador de contenidos bajó al servicio de transporte para explicar cómo reaccionaría la infraestructura ante una emergencia de tal naturaleza.

Se trata de Juan Pablo Espinoza, un influencer que se autodenomina “constructor” y que publica videos en redes sociales dedicados a la arquitectura y a obras de alta complejidad.

Mediante un video, que también fue replicado por la empresa de ferrocarriles, explicó que, en el caso de un terremoto, el Metro quedaría completamente a oscuras y los trenes frenarían de golpe.

“Pero ese apagón y ese frenazo brusco no son una falla, es el sistema automático del metro salvándote la vida deteniendo el tren a tiempo”, aclaró en el registro.





Como reaccionaría el Metro en un terremoto

Si se corta la luz en la ciudad, continuó, Metro activará sus propios generadores independientes que iluminarán los túneles para que los pasajeros evacúen con tranquilidad.

“De hecho, el orgullo de la ingeniería chilena diseñó todo esto para que estar acá abajo sea el lugar más seguro en el que tú puedas estar“, sostuvo Espinoza.

En esa línea, explicó que los túneles fueron construidos pensando en emergencias sísmicas, pues se diseñaron para que “no peleen contra suelo”, sino para que se mueva “exactamente en sintonía con la Tierra”.

“Porque además las estaciones son bóvedas curvas de hormigón armado, la geometría más potente del mundo para soportar presiones gigantescas“, destacó el creador.

Para cerrar su explicación, aseguró que la próxima vez que “viajes bajo Santiago y pienses en un gran terremoto, respira hondo porque pase lo que pase allá arriba, la ingeniería chilena te tiene totalmente protegido acá abajo“.

Mira el video a continuación: