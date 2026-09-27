VIRAL | Evelyn Matthei luce su inglés tras comentada presentación del pdte. Kast en la ONU

“Puedes usar algunas herramientas gratuitas de IA para practicar conversaciones y mejorar tu vocabulario”, recomendó la ex edil de Providencia a sus seguidores de las redes sociales.

La ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sorprendió en redes sociales mostrando su manejo del inglés, situación que generó divertidas reacciones por parte de sus seguidores.

Y es que el video se volvió viral tras revelarse un estracto de la intervención del presidente José Antonio Kast hablando el idioma extranjero en la Asamblea General de Naciones Unidas, situación que fue cuestionada en internet, donde usuarios cuestionaron la fluidez del mandatario.

Matthei sorprende mostrando su dominio del inglés

A través de su cuenta de Instagram, la ex edil compartió una consulta que le hizo un seguidor sobre cómo mejorar el dominio del inglés. “Esta pregunta se repitió mucho, por eso la comparto aquí. Feliz sábado”, escribió Matthei.

El video en cuestión muestra a Evelyn hablando en inglés mientras entrega una serie de recomendaciones para quienes aprender y practicar el idioma.





“Obvio que puedes mejorar. Puedes usar algunas herramientas gratuitas de IA para practicar conversaciones y mejorar tu vocabulario, pero muy importante, también obtendrás feedback sobre tu pronunciación y eso te hará sentir más tranquilo”, explicó.

Asimismo, indicó que “ver videos o escuchar algunos podcast” y repetir las frases puede ser de ayuda. “Ojalá en voz alta porque eso te permite pronunciar los sonidos que necesitas”, cerró.

El video generó miles de comentarios de usuarios divertidos con la situación al mismo tiempo que la felicitaron por su dominio del inglés. “Me encanta esta manera tan indirecta y directa a la vez”, “por todos lados era usted” y “vamos a fingir que esa pregunta fue casualidad , solo porque nos encanta esta venganza tan elegante“, fueron

Revisa el video de Evelyn Matthei y del Pdte. Kast hablando inglés:

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