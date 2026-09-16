Matthei lanza dura crítica al gobierno de Kast y afirma que a Claudio Alvarado “no lo inflan”
Este miércoles, Evelyn Matthei no se guardó nada y disparó fuerte contra el gobierno del presidente José Antonio Kast, donde señaló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se entiende directamente con el presidente. En cambio, afirmó que al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, “no lo inflan”, ya que “no es una persona que se imponga y exija, no tiene ese carácter”, indicó.