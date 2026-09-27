Adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en Buin: Lo habrían hecho correr antes del ataque

La víctima se encontraba con un amigo en una fiesta cuando fueron abordados por desconocidos y trasladados contra su voluntad hacia Buin.

La madrugada de este domingo personal de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la fiscalía ECOH, se trasladaron hasta la comuna de Buin por el reporte de un homicidio a un costado del kilómetro 21 de la autopista Acceso Sur.

Al llegar al lugar, se corroboró que un menor de edad había fallecido en el lugar tras recibir tres impactos de bala, mientras que una segunda víctima se encontraba sin lesiones.

Qué se sabe del homicidio en Buin

De acuerdo con la fiscal ECOH, Marcela Adasme, la víctima es un adolescente de 16 años, preliminarmente de nacionalidad extranjera, que se encontraba en una fiesta en la comuna de Puente Alto.

Fue en ese lugar donde se encontraba junto a un amigo, un chileno de 19 años, cuando ambos “fueron abordados por sujetos, quienes los trasladaron por la fuerza en un vehículo hasta la comuna de Buin”.

Tras ser bajados de este automóvil, los atacantes habrían hecho correr a los jóvenes para luego efectuar disparos contra el menor de edad.

Por el momento, personal de investigaciones se encuentra realizando las diligencias pertinentes para dar con la identidad de los sujetos que abordaron a las víctimas en Puente Alto.