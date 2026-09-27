Detienen a una adolescente de 17 años por el delito de secuestro tras “cita” en Providencia

La adolescente sería parte de una organización criminal dedicado al secuestro extorsivo.

Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana confirmó la detención de dos personas de nacionalidad venezolana como autores materiales del delito de secuestro.

Según detalló la policía, se trata de hombre de 36 y una adolescente de 17 años.

El pasado 1 de agosto, la menor de edad agendó una cita con un ciudadano peruano en avenida Bustamante, en Providencia. El hombre no sospechaba que sería secuestrado por una banda delictual que posteriormente exigiría $2 millones a cambio de su libertad.





El modus operandi de este grupo delictual

De acuerdo con el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, ya son cuatro los detenidos vinculados a este grupo dedicado al secuestro de personas.

“La adolescente detenida de 17 años cumplía un rol clave en el grupo, pues ella fue quien perfiló y entregó a la víctima al grupo criminal, previo a ser secuestrado y transportado a un domicilio de la comuna de Recoleta, donde fue mantenido en cautiverio por varias horas”, detalló la autoridad.

En el operativo que dejó a esta menor detenida también se logró incautar 877.81 gramos de cannabis sativa y detener a cuatro sujetos por infracción flagrante a la ley 20000.