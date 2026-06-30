La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana presentó esta hipótesis tras la investigación de una coincidencia entre casos.

Otro mecanismo que utilizaría el Tren de Aragua habría sido detectado tras una investigación hecha por la Policía de Investigaciones (PDI).

La organización criminal escogería a sus víctimas de extorsiones y secuestros, mediante una red de prostitución.

PDI detectó que el Tren de Aragua utilizaría red de prostitución para escoger a víctimas de secuestro

Así lo consignó La Tercera, medio que obtuvo esta información a través de declaraciones de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana.

Dos casos recientes reforzarían la hipótesis. Uno de ellos ocurrió el pasado 6 de abril, cuando la Bipe recibió un llamado de la Fiscalía ECOH respecto al secuestro de un hombre de 34 años en Melipilla.

Los imputados por el delito, lo habían raptado para exigir a su familia el pago de 100 millones de pesos por su liberación. Tras 36 horas, fue rescatado.





A partir de este y otro caso similar, la PDI detectó una coincidencia: las víctimas habrían sido escogidas desde el comercio sexual.

Según el subprefecto de la Bipe, Hassel Barrientos, desde el 2019 el Tren de Aragua traía mujeres a Chile y “las obligaban a ejercerlo para coercer a sus familias en sus países de origen”.

De este modo, las trabajadoras sexuales habrían comenzado a entregar a la organización criminal, información sobre sus clientes que “los perfilan como personas ideales para ser secuestradas”.

Además, estarían utilizando mujeres mediante aplicaciones de citas: “A través de esa interacción, los sujetos caen y mandan fotos de sus partes íntimas. Luego son extorsionados. Les dicen que la mujer es menor de edad y que las fotos serán publicadas. Allí les piden un pago”.