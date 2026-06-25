En la Región Metropolitana y Valparaíso: PDI detiene a tres personas tras allanamientos en casinos clandestinos

Estos procedimientos serían parte de la “Operación Muralla Oriental”.

Durante la noche de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de allanamientos en casinos clandestinos tanto en la Región Metropolitana como en Santiago.

Se trata de 29 locales que, en el caso de Santiago, se centraron en la comuna de Estación Central, en el sector de la Alameda con Hermanos Arellano.





Los antecedentes de los allanamientos

Al respecto, durante el procedimiento se incautaron máquinas tragamonedas y dinero en efectivo, dejando un saldo de al menos tres personas detenidas.

Preliminarmente, se estima que dos de ellos sean de nacionalidad china y los allanamientos estarían vinculados a la “Operación Muralla Oriental”.

Finalmente, personal policial y el Gobierno Regional procedieron a la clausura de los locales que fueron intervenidos.