Balacera por láminas del Mundial 2026: Vendedor fue asaltado tras encuentro con supuesto comprador

El delincuente efectuó al menos cuatro disparos en contra de la víctima, en la comuna de Estación Central.

Vecinos captaron en video, un robo a un vendedor de láminas del álbum del Mundial 2026, fenómeno que ha sido un éxito en Chile, pese a que La Roja no es parte del torneo internacional.

En una balacera terminó el encuentro que el hombre coordinó con un supuesto comprador, para venderle cajas de sobres en la comuna de Estación Central.

El asalto sucedió cuando ambos arribaron al punto de encuentro y tras la entrega de las láminas del álbum del Mundial, el atacante comenzó a dispararle al vendedor .

Antes de que la víctima intentara sacar las cajas de sobres del maletero del vehículo del delincuente, se registraron al menos cuatro disparos.

En el registro se ve cómo el hombre logra sacarlas, pero terminó sin su billetera y otros artículos personales.