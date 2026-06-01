Accidente en la Alameda: Bus Red protagoniza choque con vehículo particular en Estación Central

Ambos impactaron un árbol y una reja en la vereda en dirección al poniente, quedando con graves daños.

Un bus del transporte público protagonizó una colisión con un automóvil particular en plena Alameda , en la comuna de Estación Central, cerca de la Universidad de Santiago.

El accidente se provocó en dirección al poniente. De hecho, no solo chocaron entre sí, sino también con un árbol y una reja en la vereda, por lo que, ambos vehículos terminaron con graves daños.

El conductor del vehículo particular, específicamente una van, a eso de las 6:30 aún era atendido por funcionarios municipales a la espera del personal del SAMU.





Por su parte, el conductor del bus de Red Movilidad, que no trasladaba pasajeros al momento del choque, fue trasladado a un centro asistencial. No obstante, se desconocen sus lesiones.

Por el momento, el tránsito en la Alameda no ha sido suspendido. Solo las pistas exclusivas para el transporte público, cercanas a la vereda, fueron cerradas por Carabineros.