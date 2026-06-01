Accidente en la Alameda: Bus Red protagoniza choque con vehículo particular en Estación Central
Ambos impactaron un árbol y una reja en la vereda en dirección al poniente, quedando con graves daños.
Un bus del transporte público protagonizó una colisión con un automóvil particular en plena Alameda, en la comuna de Estación Central, cerca de la Universidad de Santiago.
El accidente se provocó en dirección al poniente. De hecho, no solo chocaron entre sí, sino también con un árbol y una reja en la vereda, por lo que, ambos vehículos terminaron con graves daños.
El conductor del vehículo particular, específicamente una van, a eso de las 6:30 aún era atendido por funcionarios municipales a la espera del personal del SAMU.
Por su parte, el conductor del bus de Red Movilidad, que no trasladaba pasajeros al momento del choque, fue trasladado a un centro asistencial. No obstante, se desconocen sus lesiones.
Por el momento, el tránsito en la Alameda no ha sido suspendido. Solo las pistas exclusivas para el transporte público, cercanas a la vereda, fueron cerradas por Carabineros.