Persiguieron a la víctima y le dispararon al menos 20 veces: Hombre es asesinado en La Florida

El hecho ocurrió en calle Apolo XI, cuando la víctima caminaba y fue abordada por un grupo de personas, quienes se movilizaban en distintos vehículos.

Un violento crimen ocurrió la noche del martes en la comuna de La Florida, donde un hombre fue asesinado luego de ser perseguido por varias personas.

El hecho ocurrió en calle Apolo XI, cuando la víctima caminaba y fue abordada por un grupo de individuos, quienes se movilizaban en distintos vehículos.





Ahí, algunos de estos sujetos descendieron y comenzaron a perseguirlo para terminar disparando en al menos 20 oportunidades. La víctima terminó recibiendo un impacto balístico en la zona torácica y falleció en el lugar.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran realizando diligencias por este crimen , donde se busca establecer la cantidad e identidad de las personas involucradas en el ataque.