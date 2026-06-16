Iván Martínez emite comunicado y explica video en su casa con DJ vinculada al Tren de Aragua

El empresario utilizó sus redes sociales para referirse al registro y señaló que “presté mi casa por unas horas como locación para una producción”.

Un reportaje de Chilevisión Noticias difundió un registro exclusivo que muestra a Iván Martínez junto a Jimena Araya.

Esta mujer, DJ, modelo e influencer, quien es muy conocida en Venezuela, habría sido la pareja del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua y recientemente asesinado tras una operación de Estados Unidos.

En el video la mujer le agradece al empresario funerario por “prestarle la casa” y muestra parte de su colección de autos.

Tras ser contactado por CHV Noticias, el empresario respondió a la solicitud de entrevista, pero no quiso referirse al video en el que aparece con la DJ.





Iván Martínez se refiere a reportaje de Chilevisión Noticias

Horas después, Martínez emitió un comunicado por redes sociales, donde afirmó que el registro corresponde a una grabación profesional para una campaña de venta de jeans.

“Presté mi casa por unas horas como locación para una producción, en junio de 2022, tal como se facilita cualquier espacio para este tipo de trabajos. Ese gesto no significa respaldo ni cercanía con las personas ni actividades de quienes participaron en ella“, afirmó.

El empresario agregó que nunca tuvo conocimientos de los supuestos vínculos que se le atribuyen a esta persona (Jimena Araya).