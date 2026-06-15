Video muestra a Iván Martínez con DJ ligada al Tren de Aragua: Esta fue su respuesta y negó conocerla

El empresario funerario aparece en un video junto a la modelo y DJ, quien en las imágenes le agradece por prestarle su casa. La mujer tenía una estrecha relación con el fallecido líder de la red criminal.

Un registro exclusivo de CHV Noticias muestra a Iván Martínez junto a Jimena Araya, mujer vinculada sentimental al Niño Guerrero, fallecido líder del Tren de Aragua.

En el video la mujer le agradece agradece al empresario funerario por “prestarle la casa” y muestra parte de su colección de autos.

¿Qué dijo Iván Martínez?

Tras ser contactado por CHV Noticias, Iván Martínez respondió a la solicitud de entrevista, pero no quiso referirse al video en el que aparece con Jimena Araya.

A pesar de la insistencia, afirmó no conocer a la mujer que ha sido vinculada al Tren de Aragua y que ha estado en el país en varias ocasiones.

Jimena Araya es considerada toda una celebridad en Venezuela, donde se hizo conocida trabajando como vedette, actriz, modelo y DJ.





Su salto a la fama lo dio de la la mano de este hombre, Héctor Guerrero Flores, mejor conocido como el “Niño Guerrero” cuando se vio envuelta en un escándalo al ser detenida por ser una de las principales sospechosas de colaborar con la fuga del líder de la organización criminal.

Las investigaciones revelaron que la denominada “DJ Rosita” acostumbraba a visitar la prisión donde se encontraba Guerrero y que tenía una estrecha relación con él.

El presunto romance habría surgido cuando el cabecilla de la red criminal estaba recluido en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, lugar donde nació el Tren de Aragua.