Quién es Jimena Araya, la DJ y actriz vinculada a “Niño Guerrero” que aparece en un video con Iván Martínez

Es actriz, modelo, vedette y DJ. Sin embargo, la mujer de nacionalidad venezolana alcanzó notoriedad internacional por sus nexos con la organización criminal del Tren de Aragua.

Un registro exclusivo al que tuvo acceso CHV Noticias muestra a Jimena Araya junto al empresario Iván Martínez. En el registro le agradece a su amigo por haberle prestado su casa para una campaña.

Lo cierto es que esta mujer, también conocida como DJ Rosita, ha hecho noticia varias veces por su presuntos nexos con la organización criminales y incluso se apunta a que habría sido su pareja.

En el registro exhibido en CHV Noticias Central, aparece la Jimena grabando con su celular diversos autos en una casa y mostrando al empresario chileno, a quien le agradece “por prestarnos su casa para hacer esta campaña” y le pregunta “en qué coche va a salir hoy, ¿el rojo o el negro o el Lamborghini?”.

Quién es Jimena Araya, la expareja de Niño Guerrero

Jimena Araya es una actriz, modelo y DJ de nacionalidad venezolana quien, plantean los investigadores del crimen organizado, fue pareja del Niño Guerrero.

La mujer tal vez en Chile no es muy conocida, pese a que se ha presentado en algunas discoteques como ella misma promociona en estos videos.

En diciembre de 2025 sus bienes y fondos fueron congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU.

Por aquel entonces, las autoridades norteamericanas la acusaron de “brindar apoyo material” al grupo criminal, pues presuntamente, parte de los ingresos que obtiene con sus actuaciones serían destinados a la dirección de la banda.





Trece años antes, en 2012, el Niño Guerrero se fugó del Centro Penitenciario de Aragua. Las investigaciones arrojaron que el criminal contó con ayuda tanto interna como externa, y entre los colaboradores externos figuraba Araya.

El mismo día de la fuga, Araya estuvo en esa prisión e incluso realizó un show, por lo que el Tribunal 2 de Control de Aragua ordenó su captura ante las sospechas de su eventual participación, quien unas semanas después fue arrestada.

Aunque estuvo encarcelada, luego quedó en libertad. “Salió bajo fianza, porque el delito de evasión no tiene una pena de cárcel muy elevada y luego un partido cercano al Gobierno (Podemos) la lanzó como candidata a concejal”, señaló un exdirector de la cárcel a BBC.

Muerte de Niño Guerrero

Fue este viernes cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la ejecución de Niño Guerrero, conocido en el continente por haber sido, hasta el momento de su muerte, el líder de la organización criminal Tren de Aragua.

El mandatario afirmó que la acción fue coordinada junto a Venezuela y que se “ejecutó un ataque rápido y letal para eliminar con éxito al infame líder” del clan, misma que calificó como una de las “organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

Aunque no existen antecedentes que confirmen que el cabecilla estuvo en Chile, investigadores y expertos en crimen organizado sostienen que estaba al tanto de los delitos y operaciones que la banda realizaba en territorio nacional.