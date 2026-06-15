“Estaba chato de la comisaría”: Madre de carabinero fallecido en Puerto Varas descarta nueva hipótesis del caso

Los nuevos antecedentes dados a conocer sobre la muerte del funcionario apuntan a la hipótesis de un presunto suicidio planificado. Pese a ello, su madre rechazó esta teoría y sostuvo que existen terceras personas involucradas.

La revelación de búsquedas en internet sobre cómo convertirse en mártir de Carabineros y los beneficios asociados para las familias de funcionarios fallecidos, reforzó la hipótesis de un eventual suicidio en el caso del sargento Javier Figueroa Manquemilla.

El uniformado falleció en marzo de este año tras un procedimiento en la comuna de Puerto Varas, debido a un traumatismo craneoencefálico a causa del presunto disparo de un delincuente.

En un reportaje de Unidad de Investigación de Bío Bío, la madre de este joven carabinero, Marlene Manquemilla, abordó los nuevos antecedentes y fue categórica al descartar que el funcionario haya atentado contra su propia vida. “No, no, él no lo hizo (…) no me cuadra para nada. Imposible. Si hubiese sido suicidio, ya estaría cerrado el caso. Mi hijo no se suicidó ”, afirmó.

La mujer también descartó que el uniformado enfrentara problemas económicos o sentimentales que influyeran en un posible autoatentado. “Nada, nada, nada de eso. Mi hijito gracias a Dios no tenía problemas económicos, porque él tenía sus dos trabajos. Aparte de ser carabinero, tenía su miniempresa de jardinería”, sostuvo Manquemilla.

Sin embargo, reconoció que el sargento Javier Figueroa mantenía algunas diferencias con su entorno laboral: “Eso sí, estaba chato de la comisaría. Habían muchas cosas que a él no le gustaban”.

Asimismo, indicó que tanto ella como el resto de la familia continúan convencidos de que el funcionario no atentó contra su vida y que un presunto asesinato es la única hipótesis posible de su caso. “Toda la familia, incluida la esposa, estamos convencidos de que él no se suicidó“, insistió Marlene Manquemilla. “Y no solamente nosotros, sino que toda la gente que lo conocía en Puerto Varas”, agregó.

Respecto al desarrollo de la investigación, Manquemilla cuestionó las diligencias realizadas hasta ahora e incluso reveló que solicitaron el cambio de la fiscal a cargo de la causa.

“Mala investigación, por eso es que nosotros fuimos a pedir que cambien a la fiscal. Pero eso de que mi hijo se suicidó, no. Eso sí que no”, cerró.