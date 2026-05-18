¿Qué pasó la noche en que murió el sargento Javier Figueroa? Cronología del caso del carabinero fallecido en Puerto Varas
Tras nuevas indagatorias se dio a conocer que el llamado de emergencia habría sido realizado desde el celular del propio uniformado, por lo que aparecieron nuevas teorías sobre lo ocurrido el pasado 11 de marzo.
A dos meses de que el sargento segundo Javier Figueroa fuera baleado en Puerto Varas, durante la madrugada del cambio de mando, la investigación se mantiene bajo reserva y no registra formalizados ni detenidos.
Nuevos antecedentes indican que el llamado de emergencia habría sido realizado desde el celular del propio uniformado fallecido, por lo que surgió la hipótesis de un posible autoatentado.
Cronología del caso del sargento segundo Javier Figueroa
- 11 de marzo – Llamada clave: A las 6:05 de la mañana miércoles se efectuó una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública, tras el llamado de vecinos, y el sargento Figueroa concurrió al lugar.
- 11 de marzo – Fiscalización: El uniformado efectuó una fiscalización en el sector de la vía férrea, cercano a calle San Francisco.
- 11 de marzo – Disparos en el sector: En el lugar se escucharon al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en el cráneo de Javier Figueroa, quien cayó a una zanja y fue rescatado por un compañero, para luego ser trasladado hasta Hospital de Puerto Montt.
- 11 de marzo – Investigación de posible emboscada: La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y la investigación se trabajó bajo la teoría de una posible emboscada.
- 12 de marzo – Registros claves: Se dieron a conocer videos del momento en que se efectúan los disparos, captando a dos sujetos.
- 12 de marzo – Surgen dos sujetos de interés: Desde Carabineros dieron a conocer la existencia de dos personas de interés en el caso, pero no hubo detenidos.
- 19 de marzo – Confirman muerte de carabinero: Luego de ocho días internado en el Hospital de Puerto Montt, se confirmó la muerte de Javier Figueroa tras el diagnóstico de muerte cerebral.
- 21 de mayo – Duelo nacional: El uniformados fue velado en Puerto Varas y tras su muerte se decretó tres días de duelo nacional. Además la institución realizó un ascenso póstumo, otorgándole el cargo de suboficial mayor.
- 11 de mayo – Giro en llamada clave: Tras las últimas diligencias se conoció que el llamado al 133 que originó el operativo habría salido de un teléfono asociado al propio carabinero.
- 11 de mayo – Evidencia balística clave: Se conoció que el proyectil que le quitó la vida al uniformado era una bala de 9 milímetros, que pertenece a su arma de servicio.
- 11 de mayo – Nueva hipótesis: Luego de la información revelada en CHV Noticias surgieron nuevas teorías como la de un posible suicidio.
- 11 de mayo – Sujeto de interés rompió el silencio: Henry Almonacid, quien se encontraba junto a un familiar en el lugar donde el carabinero recibió el impacto de bala, habló en exclusiva con CHV Noticias, y aseguró que estuvo en el lugar cuatro horas antes de los acontecimientos.
- 12 de mayo – Madre niega suicidio: Marlene Manquemilla reaccionó a los nuevos antecedentes y descartó un autoatentado, apuntando a terceras personas.