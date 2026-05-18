Tras nuevas indagatorias se dio a conocer que el llamado de emergencia habría sido realizado desde el celular del propio uniformado, por lo que aparecieron nuevas teorías sobre lo ocurrido el pasado 11 de marzo.

A dos meses de que el sargento segundo Javier Figueroa fuera baleado en Puerto Varas, durante la madrugada del cambio de mando, la investigación se mantiene bajo reserva y no registra formalizados ni detenidos.

Nuevos antecedentes indican que el llamado de emergencia habría sido realizado desde el celular del propio uniformado fallecido, por lo que surgió la hipótesis de un posible autoatentado.





Cronología del caso del sargento segundo Javier Figueroa