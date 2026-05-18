“No me asusta partir de cero otra vez”: La reinvención de Érika Olivera tras dejar la política

La maratonística histórica reveló también cuáles son sus actuales planes para generar ingresos ahora que dejó atrás el Congreso y debe mantener a sus cinco hijos.

Desde marzo de este año que la maratonista Érika Olivera regresó a dedicarse como dueña de casa a tiempo completo, tras ocho años cumpliendo su rol de diputada en el Congreso.

En busca de nuevas formas de generar ingresos, la ex atleta y madre de cinco hijos recordó cómo fueron sus inicios en el ámbito laboral y los proyectos que más le dolieron dejar atrás. Pese a esto, la exdiputada está clara en cuál es su siguiente camino.

El antes y el después de la vida de Érika Olivera

En conversación con Las Últimas Noticias, Olivera detalló que “a mi esposo y mis hijos les encanta que yo les cocine, así que ahora que tengo tiempo están felices de que les pueda hacer cazuela y porotos. Hoy estoy retomando mi vida, he podido estar más en la casa y relajarme”.

En la misma línea destacó que “siempre he sido una mujer ordenada con ese tema, pero sin duda que necesito volver a trabajar, porque lo que ahorré no va a durar toda la vida”

Sin embargo, recuerda que “en la vida hice de todo” para ganar dinero: “Me tocó andar en la calle, casa por casa, golpeando las puertas en esos años, ofreciendo distintos productos (…) vendí sopaipillas, empanadas y hasta bolsas de basura, así es que no me asusta partir de cero otra vez“.





Asimismo, se le consultó a la atleta por la peluquería que una vez tuvo. “Fue uno de mis emprendimientos más queridos, como un hijo al verdad. Pero en ese tiempo no me pude dedicar al 100% y tu sabes que si no estás encima de las cosas, no resultan. Con el dolor de mi alma lo tuve que cerrar”, agregó.

Según detalló, entre sus primeros planes tras dejar el Congreso estaba hacer “un curso en España para certificarme como entrenadora de runners, y en especial de mujeres con menopausia”.

Con este club runner que realizará también retomará las charlas motivacionales, y es es que con hijas en la universidad, Érika indicó que “la vida está super cara”.