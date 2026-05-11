11/ 05/ 2026 22:30

Nuevos antecedentes por muerte de carabinero en Puerto Varas: Bala que le quitó la vida salió de su arma

Hoy se cumplen dos meses desde que el sargento segundo Javier Figueroa recibiera un disparo en Puerto Varas, la madrugada del cambio de mando, lo que terminó por costarle la vida. La investigación sigue con carácter reservado y sin formalizados ni detenidos. Nuevos antecedentes señalan que el llamado de emergencia habría venido desde el celular del uniformado fallecido, por ende que haya sido un suicidio no se descarta. Sergio Jara, periodista de Chilevisión que ha reporteado el caso, explicó con detalles las teorías.