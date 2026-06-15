Revelan historial en Internet del carabinero fallecido en Puerto Varas: Habría buscado “cómo convertirse en mártir”

Si bien la familia del uniformado niega tajantemente la tesis de un autoatentado, las últimas semanas habría cobrado fuerza esta hipótesis entre los investigadores. La familia reitera que “él no se mató y aquí hay terceras personas involucradas”.

Nuevos antecedentes se dieron a conocer este lunes en torno a la investigación por la muerte del sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció en marzo de este año en el Hospital de Puerto Montt a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Las primeras teorías apuntaron a una emboscada, pues tras una denuncia por ruidos molestos el carabinero acudió al sector denominado “Los Pinos” para realizar una fiscalización.

Fue allí donde el funcionario habría recibido los disparos que provocaron su muerte. Sin embargo, a mediados de mayo fueron reveladas unas pericias que determinaron de dónde provino la llamada al 133 que advirtió las supuestas incivilidades en el sitio.

Según contó el periodista Sergio Jara en CHV Noticias Central, la llamada al 133 con la denuncia por sujetos bebiendo en la vía pública tuvo su origen en un teléfono asociado al mismo carabinero fallecido.

Las búsquedas en internet de Figueroa

Una de las teorías que ha cobrado fuerza las últimas semanas es la del presunto suicidio, pues los últimos hallazgos han fortalecido la tesis de que él planificó su muerte.

En esa línea, en el historial de internet de Figueroa se hallaron búsquedas que apuntaban a “cómo convertirse en mártir de Carabineros” , y también sobre los beneficios que conlleva un evento de esta naturaleza.

Según reveló Radio Bío-Bío, estas búsquedas de internet también incluyeron consultas sobre las ayudas económicas para las familias, como pensiones y otros aportes que buscan proteger la estabilidad de los seres queridos de los fallecidos.

El medio citado agregó que uno de los consultados señaló que existen testimonios de colegas de Figueroa que advirtieron su “especial interés” que mantenía por el tema. Sin embargo, dos fuentes desconocieron esta versión.

Familia niega tesis de suicidio

Vale mencionar que, hasta hoy, la familia del sargento Figueroa niega la hipótesis de un suicidio. Su madre, Marlene Manquemilla, entregó en mayo declaraciones a CHV Noticias donde afirmó que el uniformado fue víctima de un homicidio.

“A la familia nos dijeron que no era suicidio lo de mi hijo.”, señaló. “A nosotros como familia nos dijeron que no, de un principio que no era suicidio, que no fue así, a mi hijo lo mataron”.

“Él si se hubiese querido matar lo hubiese hecho mucho antes porque siempre anduvo con su arma de trabajo. Y ahora dicen que el llamado fue de un teléfono de él…”, complementó.

Para finalizar, agregó: “Él no se mató y aquí hay terceras personas involucradas. Y que sigan, ellos saben, tienen pruebas. Y esas pruebas, ¿por qué no las sacan?”, preguntó.