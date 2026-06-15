EXCLUSIVO | “Gracias por prestarme la casa”: Video muestra a empresario Iván Martínez con DJ del Tren de Aragua

El registró al que tuvo acceso CHV Noticias muestra a la mujer identificada como Jimena Araya, quien ha sido vinculada al fallecido líder de la organización criminal, en la casa del chileno.

Un video exclusivo al que CHV Noticias tuvo acceso muestra al empresario funerario Iván Martínez junto a Jimena Araya, actriz y modelo de nacionalidad venezolana que habría sido pareja del “Niño Guerrero”, asesinado líder del Tren de Aragua.

Conocida en el ambiente del espectáculo como “DJ Rosita”, en el inédito registro la mujer agradece a su amigo Iván por “prestarle la casa” para grabar una campaña.

¿A quien se refiere? Al empresario Iván Martínez, dueño de las Funerarias Martínez, a quien incluso etiquetó en su cuenta de Instagram cuando publicó dicho clip.