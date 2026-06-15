Los nexos del Niño Guerrero en Chile: Revelan especial vínculo de la conocida “DJ del Tren Aragua”

En conversación con CHV Noticias Central, el periodista Sergio Jara detalló que al menos cuatro peligrosos criminales respondían al fallecido jefe de la banda criminal. Además, explicó la relación de la DJ Jimena Araya con toda esta estructura.

Tras la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y máximo líder del Tren de Aragua, nuevas luces se han puesto sobre la estructura que la organización criminal mantuvo en Chile.

En conversación con CHV Noticias Central, el periodista Sergio Jara detalló que al menos cuatro importantes operadores de la banda en el país mantenían vínculos directos con Guerrero.

Carlos González Vaca , alias “Estrella”

, alias “Estrella” Carlos Gómez , conocido como “Carlos Bobby”

, conocido como “Carlos Bobby” Larry Álvarez , alias “Larry Changa”

, alias “Larry Changa” Un sujeto identificado como “Yefri”

Todos los mencionados son investigados por delitos como homicidios, secuestros, extorsión y tráfico de drogas.

Según explicó Jara, las investigaciones han permitido acreditar nexos mediante teléfonos incautados, transferencias de dinero, rendiciones de cuentas y comunicaciones directas con el líder de la organización.





El rol de la DJ del Tren de Aragua

El equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias reveló el rol de Jimena Araya, conocida como la “DJ del Tren de Aragua” y también como la “Viuda del Tren de Aragua”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, Araya promovía las fiestas organizadas por Joel Díaz, identificado como el líder de la denominada Operación Tokio en Chile y actualmente en prisión preventiva.

Díaz respondía directamente a “Yefri” y a “Carlos Bobby”, dos de los principales operadores de la organización criminal vinculados al “Niño” Guerrero.

Sergio Jara advirtió que Araya ha ingresado en varias ocasiones a Chile y que actualmente mantiene investigaciones abiertas en Estados Unidos, México y Perú.

Además, recordó que la mujer ha estado vinculada sentimentalmente no solo con el “Niño” Guerrero, sino también con otros líderes del Tren de Aragua que murieron en Venezuela y Colombia.

CHV Noticias también reveló imágenes de la DJ en compañía del empresario Iván Martínez, conocido por ser el dueño y fundador de la Funeraria Iván Martínez, una de las cadenas más grandes del rubro en la Región Metropolitana.

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