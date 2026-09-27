Formalizan a ex jefe Bridec de la PDI por abuso sexual contra funcionaria subalterna

La víctima denunció una situación ocurrida durante Fiestas Patrias, luego de que fueran a celebrar con otros funcionarios a una vivienda particular.

La tarde de este sábado se formalizó a David Castro, ex jefe de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, por el delito de abuso sexual contra una subalterna .

La denuncia ocurrió tras las celebraciones de Fiestas Patrias, luego de que funcionarios terminaran festejando en el departamento de una colega.

Previo a la audiencia de formalización, Castro presentó su renuncia voluntaria a la institución.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, durante Fiestas Patrias, tras terminar su turno, funcionarios fueron a celebrar a la vivienda de uno de los funcionarios, donde se habría cometido el abuso.

Tras la exposición del Ministerio Público, el tribunal decretó las cautelares de arraigo nacional, suspensión del porte de armas y la prohibición de acercarse a la víctima.

Asimismo, se dio un plazo de 90 días para investigar lo ocurrido.