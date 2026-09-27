Bono Bodas de Oro superará los $480 mil: Cuándo aumentará el beneficio y quiénes podrán solicitarlo

En caso de enviudar, revisa a continuación cómo funciona este beneficio para la persona que quedó viva tras cumplir 50 años de matrimonio.

El bono Bodas de Oro es un reconocimiento económico que se les otorga a las parejas que permanezcan casadas por una cantidad específica de años.

Anteriormente el monto del beneficio era de $463 mil para la pareja, lo que correspondía a $231 mil para cada cónyuge vivo, sin embargo, la cifra ahora será de casi $20 mil más.

Cuándo sube el Bono Bodas de Oro

El Estado otorga este reconocimiento a los matrimonios que cumplen medio siglo consagrados, es decir, 50 años.

Este beneficio subirá su valor a contar de este 1 de octubre , ascendiendo a $483 mil a ambos, o $241 mil por persona.





Quiénes pueden solicitar el Bono Bodas de Oro

Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar que han estado casadas por 50 años, entre otros requisitos. Estos son:

No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal)

(término del matrimonio por cualquier causa legal) Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares

de la población según el Registro Social de Hogares Convivir en el mismo hogar

en el mismo hogar Acreditar residencia en territorio nacional por un periodo de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores

Cabe destacar que también existe el derecho al Bono Bodas de Oro para las personas viudas. Solo necesitan corroborar que: