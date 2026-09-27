Vuelven los chubascos a Santiago: En qué comunas lloverá y a qué hora empezarán las precipitaciones

Aunque este domingo las temperaturas se mantendrán agradables, la situación cambiará este lunes producto del ingreso de una vaguada en altura.

Nuevas precipitaciones afectarán esta tarde a la zona central debido al ingreso de una vaguada en altura que cambiará las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Aunque la jornada arrancó con 9,8°C de mínima y niebla en el poniente, la máxima llegará a los 22°C este domingo con alta humedad en la cuenca capitalina.

A qué hora lloverá en Santiago

Según informó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, los chubascos podrían volver este lunes en la Región Metropolitana entre las 14:00 y las 20:00 horas , producto del ingreso de aire frío a la atmósfera.

Las precipitaciones se concentrarán en el sector oriente y precordillerano: las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Puente Alto tendrán los mayores montos de agua caída.

Se proyectan entre 3 y 4 milímetros de agua para la precordillera, mientras que en el centro de Santiago las precipitaciones serán muy débiles, sumando apenas 1 milímetro.





Cielos despejados en el norte

A nivel nacional, el profesional señaló que la imagen satelital muestra cielos escasamente nublados en los valles desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule.

Sin embargo, el litoral de la Región de Valparaíso amaneció cubierto de niebla densa debido a la vaguada costera que ingresa hacia el interior.

Durante este domingo, nubes bajas afectaron también a zonas del poniente como Melipilla, Curacaví, Talagante y El Monte, elevando la humedad hasta un 96%.

El aire fresco desde la costa mantendrá temperaturas moderadas en la zona central antes de la llegada de la vaguada en altura pronosticada para la tarde del lunes.