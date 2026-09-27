Emiten aviso por tormenta eléctrica para HOY domingo en tres regiones del país

El evento meteorológico estará acompañado por nubes y precipitaciones en la zona sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que se podrían desarrollar este domingo en tres regiones de la zona sur del país.

De acuerdo con la información entregada por el sitio web, esto se debería a la condición de inestabilidad atmosférica que estará acompañada a nubes y chubascos.

Estas serán las zonas afectadas

Según explicó el organismo, el “aviso por probables tormentas eléctricas”estará vigente desde la tarde de hoy domingo 27 de septiembre hasta la noche del mismo día.

Las regiones en cuestión serán La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, espacio que se verá afectado de diferente forma según el sector: