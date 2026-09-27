Trabajo en el Simce 2026: Conoce los 5 cargos disponibles y cuánto puede ganar cada uno

Una oportunidad laboral temporal, como en cada oportunidad, ofrece la rendición anual del Simce, con puestos que ofrecen pagos que pueden alcanzar los $75 mil por jornada.

Entre octubre y diciembre se aplicarán las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), las cuales son evaluaciones estandarizadas para medir el logro de los contenidos y habilidades del currículum escolar a nivel nacional.

Las convocatorias para realizar labores remuneradas durante el proceso contemplan cargos de examinadores, acompañantes de aula y supervisores, con requisitos que varían según las labores que deberá realizar cada persona

Las personas interesadas deberán realizar una postulación en línea, completar sus antecedentes y cargar toda la documentación solicitada. Además de un test psicológico y una prueba de conocimientos sobre el manual

¿Qué trabajos ofrece el Simce 2026?

La convocatoria contempla cinco perfiles para trabajar en el proceso de aplicación del Simce e Impulso Lector 2026. Los requisitos cambian de acuerdo con cada función.

Los cargos disponibles son:

Examinador de 6° básico, 4° básico y II medio: Se requiere tener 20 años o más. Es deseable contar con experiencia previa como examinador.

Se requiere tener 20 años o más. Es deseable contar con experiencia previa como examinador. Examinador de 2° básico – Impulso Lector: dirigido a egresados, licenciados o titulados de carreras técnicas o profesionales como Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología o áreas relacionadas con primera infancia.

dirigido a egresados, licenciados o titulados de carreras técnicas o profesionales como Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología o áreas relacionadas con primera infancia. Acompañante de aula: Se exige tener 20 años o más y se valoran estudios o experiencia en las áreas de educación o salud.

Se exige tener 20 años o más y se valoran estudios o experiencia en las áreas de educación o salud. Examinador de discapacidad sensorial: desde los 20 años. Se buscan preferentemente personas con formación relacionada con discapacidad auditiva o visual, como Educación Diferencial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o interpretación en lengua de señas.

desde los 20 años. Se buscan preferentemente personas con formación relacionada con discapacidad auditiva o visual, como Educación Diferencial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o interpretación en lengua de señas. Supervisor: Se requiere tener al menos 23 años y aprobar la capacitación de examinador. Se considera deseable tener experiencia previa como supervisor y automóvil disponible durante el proceso.

La organización subraya que cumplir los requisitos no garantiza una contratación , ya que la selección y asignación final dependerá de las necesidades operativas del proceso.





¿Cuánto pagan por trabajar en el Simce 2026?

Los montos brutos informados para los examinadores y acompañantes consideran tanto una visita previa al establecimiento como las respectivas jornadas de aplicación.

Para los cargos de examinador de 6° básico, 4° básico y II medio, examinador de Impulso Lector y acompañante de aula, los pagos son:

Visita previa: $10.000.

$10.000. Primer día de aplicación: $50.000.

$50.000. Segundo día de aplicación: $50.000.

En el caso de los examinadores de discapacidad sensorial, los montos son:

Visita previa: $10.000.

$10.000. Primer día de aplicación: $75.000.

Segundo día de aplicación: $75.000.

Para los supervisores, la remuneración dependerá de la zona que sea asignada.

¿Cómo postular para trabajar en el Simce 2026?

Las postulaciones se realizan de manera online a través del sitio web de YoSimce.cl, plataforma habilitada para la convocatoria.

El proceso contempla la postulación en línea, carga y validación de documentos, capacitación mediante Meet y, posteriormente, evaluaciones de la Agencia de Calidad de la Educación.

Estas últimas incluyen un test psicológico y una prueba de conocimientos sobre el manual correspondiente al perfil.

Una vez superadas estas etapas, la agencia entrega la nómina de postulantes aprobados y elegibles. Posteriormente, se realiza el proceso de contratación y asignación a los establecimientos.

Haz click en la siguiente imagen para comenzar la postulación