Incautan 8 kilos de ketamina en aeropuerto de Santiago: Droga provenía desde Ámsterdam

Los responsables planeaban ingresar la droga en 18 recipientes de plásticos, haciéndolos pasar por quitamanchas de ropa.

La Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto detuvo a una ciudadana chilena y un hombre de nacionalidad colombiana tras intentar ingresar una importante cantidad de droga cristalizada, conocida como Ketamina, desde Países Bajos.

Los sujetos transportaban 18 recipientes con supuesto quintamanchas de ropa, los cuales serían entregados en la comuna de Conchalí.

Qué se sabe sobre la droga que venía de Ámsterdam

Personal especializado de la PDI logró incautar 8,5 kilogramos de Ketamina provenientes desde la ciudad de Ámsterdam a cargo de un hombre y una mujer que fueron detenidos en el aeropuerto.





Dicha sustancia estaba escondida al interior de 15 frascos de plástico de una marca de quitamanchas de ropas, los cuales estaban camuflados entre con tres potes que contenían el verdadero producto.

Gracias al proceso investigativo se identificó que la droga iba rumbo a una vivienda en Conchalí, donde se detuvo a los receptores del pedido.

Respecto a los detenidos, la mujer chilena contaba con antecedentes previos por robo, mientras que el ciudadano colombiano se encontraba irregular en el país y mantenía vigente una orden de expulsión administrativa.