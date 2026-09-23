Pasaban droga en los baños del aeropuerto: Condenan a 15 años de cárcel a exfuncionarios PDI

Dos exdetectives de la policía civil fueron condenados tras usar accesos exclusivos del aeropuerto de Pudahuel para traficar droga a España junto a otros dos involucrados.

El Primer Tribunal Oral de Santiago condenó a dos exdetectives de la PDI a 15 años de presidio por tráfico de drogas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel.

Los exfuncionarios Camilo Pastor Cárdenas y Cristian Acevedo Bórquez usaron accesos exclusivos del recinto para ingresar un bolso con cerca de nueve kilos de cocaína.

En concreto, la justicia estableció que en octubre de 2023 entregaron la sustancia en un baño del terminal a Fabián Méndez Jara, quien la trasladó a España bajo la coordinación de Stefanno Andreotti Parada.

Tras el viaje, Méndez ingresó nuevamente a Chile por el aeropuerto de Pudahuel con 20.154 comprimidos de MDMA ocultos en su equipaje facturado.

La investigación reconstructiva de la PDI logró acreditar las coordinaciones entre Andreotti, Méndez y los dos expolicías que aprovecharon su cargo para la transacción.

Unánimemente, la justicia estableció la responsabilidad de los cuatro involucrados en el delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

Situación judicial actual de los condenados

Pastor y Acevedo deberán cumplir 15 años y un día de presidio efectivo, más inhabilitación perpetua para cargos públicos, mientras Andreotti fue condenado a 4 años efectivos.

Méndez recibió 3 años y un día con libertad vigilada intensiva, tratamiento contra adicciones y, una vez ejecutoriado el fallo, a todos se les tomará muestra de ADN.