Incautan cerca de 4 mil cartones de cigarrillos de contrabando tras fiscalización en Conchalí

Tras el procedimiento policial se logró la detención de cuatro personas de nacionalidad chilena que se dedicaban a distribuir la mercancía por la RM.

La SIP de Carabineros, en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, lograron desbaratar un punto de acopio y distribución de cigarrillos de contrabando en la comuna de Conchalí.

Tras este procedimiento, las autoridades confirmaron que lograron incautar cerca de 4 cartones de cigarros de contrabando.

Qué se sabe de la incautación de cigarrillos

Durante las diversas diligencias investigativas de Carabineros se identificaron dos vehículos que se dedicaban a distribuir la mercancía por la región Metropolitana.

Ante esto, se realizó una fiscalización en simultáneo a dichos autos, encontrando 550 cartones de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas y $553.000 en dinero en efectivo, dejando a cuatro chilenos detenidos.

Tras este primer paso, Carabineros ingresó al lugar donde se almacenaban los cigarros, encontrando 3.374 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos, incautando en total 3.924 cartones y ocho cajetillas de cigarro, lo que equivale a 39.248 cajetillas.