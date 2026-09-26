Hombre fue asesinado a balazos al interior de galpón abandonado en Independencia

De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima habría sido atacada por sujetos armados en un vehículo gris.

La noche de este viernes se registró un nuevo homicidio en la capital, esta vez en la comuna de Independencia, luego de que un hombre fuera asesinado en una bodega abandonada.

De acuerdo con la fiscal ECOH RM, Patricia Fuentes, la víctima fue encontrada al interior de un galpón abandonado cuyo acceso se encontraba abierto.





Qué se sabe del homicidio en Independencia

El crimen ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el sector de la calle Cruz con Avenida Independencia, lugar hasta donde llegó personal de Carabineros y de la fiscalía ECOH tras recibir un llamado por disparos.

Luego de este este aviso se constató que una persona adulta, de sexo masculino, se encontraba fallecida por impactos balísticos.