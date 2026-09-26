Subsidio Unificado al Empleo: Desde cuándo se puede postular al bono de hasta $185 mil

El beneficio será entregado a cuatro grupo de personas trabajadoras. Revisa a continuación los montos que entregará el SUE.

Durante el mes de octubre comenzará a funcionar el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), beneficio que busca reemplazar programas como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Este aporte económico estará dirigido a trabajadores que: sean jóvenes, de 18 a 24 años; sean mujeres, de 25 a 54 años; sean personas de 55 a 64 años; sean personas con discapacidad de hasta 64 años, siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Cuándo comienzan las postulaciones al SUE

A contar del 1 de octubre las personas podrán postular al Subsidio Unificado al Empleo y obtener el dinero acorde a su grupo de beneficiarios.

Este proceso funcionará a través de Sence, plataforma en la que los postulantes deberán acreditar las condiciones exigidas en cada caso.





Cuánto recibirán los beneficiarios del Subsidio Unificado al Empleo

Cabe destacar que el monto del SUE no será igual para todos los beneficiarios, ya que se calculará como un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador o trabajadora.

Sin embargo, se indicó que el beneficio tendrá un tope máximo de $185.000 mensuales y considerará rentas de hasta 2,25 veces el Ingreso Mínimo Mensual (IMM).

En el caso de los trabajadores dependientes existirán tres tramos: