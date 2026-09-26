Temblor hoy 26 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 26 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 26 de septiembre, en Chile

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 04:03

04:03 Epicentro: 59 km al SE de Socaire, región de Antofagasta.

59 km al SE de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 213 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 00:19

00:19 Epicentro: 36 km al S de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

36 km al S de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 132 km

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