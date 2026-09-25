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Atropello a Antonella Mora frustra su sueño olímpico: Promesa del ciclismo sufrió accidente en entrenamiento

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Una joven promesa del ciclismo chileno enfrenta hoy uno de los momentos más difíciles de su carrera. Antonella Mora, clasificada a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, sufrió un atropello durante uno de sus entrenamientos en la ruta que cambió por completo sus planes y mantiene a su familia concentrada en su recuperación. Todo esto, mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido.

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