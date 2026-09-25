25/ 09/ 2026 22:44

Atropello a Antonella Mora frustra su sueño olímpico: Promesa del ciclismo sufrió accidente en entrenamiento

Una joven promesa del ciclismo chileno enfrenta hoy uno de los momentos más difíciles de su carrera. Antonella Mora, clasificada a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, sufrió un atropello durante uno de sus entrenamientos en la ruta que cambió por completo sus planes y mantiene a su familia concentrada en su recuperación. Todo esto, mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido.