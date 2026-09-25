“Orgulloso de corazón”: Luis Jara reveló la llegada de una nueva integrante a su familia

El jurado de Fiebre de Canto mostró su felicidad en redes sociales al presentar a su primera sobirna nieta. También contó que su hijo será el padrino de la bebé.

Luis Jara celebró un importante acontecimiento y reveló que su familia creció con la llegada de una nueva integrante.

El cantante compartió la noticia en sus redes sociales con una serie de fotos celebrando un nuevo nacimiento en su clan.

Según reveló el cantante, la hija de su hermana, Andrea Jara, fue en madre por primera vez, convirtiéndolo en tío abuelo.





“Bienvenida Micaela, mi primera sobrina nieta”, escribió Luis Jara en sus historias de Instagram.

El jurado de Fiebre de Canto también tuvo palabras de cariño para festejar a su hermana y su sobrina: “Orgulloso de corazón, las amo”.

El artista también dedicó un mensaje al padre y también a su hijo, Luis Jara Hasbún, será el padrino de la bebé que recién nació.

Luis Jara celebró a su sobrina nieta