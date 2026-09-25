Trabajador de 69 años muere tras grave accidente laboral en un molino de Peñaflor

La víctima se encontraba realizando labores de anclaje en altura, cuando su arnés sufrió un desperfecto y terminó atrapado por un motor, sufriendo heridas de gravedad.

Un trabajador de 69 años murió durante la tarde de este viernes luego de sufrir un grave accidente laboral al interior de una empresa ubicada en el sector de Malloco, comuna de Peñaflor.

De acuerdo con los antecedentes preliminares que entegó Carabineros, el hecho ocurrió en un recinto ubicado en Chacra El Descanso, donde la víctima se encontraba realizando labores de anclaje de estructuras en altura.

Según el relato que entregó a la policía un compañero de trabajo que estaba en el lugar, mientras ambos desarrollaban sus funciones este observó que el adulto mayor quedó atrapado por su arnés de seguridad en el motor de accionamiento de un molino .





A raíz del movimiento de la maquinaria, el hombre sufrió graves lesiones motivo por el cual terminó falleciendo en el mismo lugar.

Tras el accidente, Carabineros aisló el sitio del suceso y dio cuenta del procedimiento al Ministerio Público.

Por instrucción de la Fiscalía, se dispuso la concurrencia de equipos especializados del OS9 y Labocar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente laboral.