“Por qué lo mataste, perkin”: Revelan declaración clave por crimen de carabinero en Renca

Declaraciones permitieron seguir la pista de los sospechosos del asesinato del cabo segundo de Carabineros, Alejandro Ortiz. Además, se conoció cómo una camioneta utilizada tras el crimen terminó completamente incendiada.

Nuevos antecedentes revelaron las declaraciones que resultaron clave para avanzar en la investigación por el crimen del cabo segundo de Carabineros, Alejandro Ortiz, asesinado a disparos el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

Según antecedentes de la investigación publicados por La Tercera, el funcionario se encontraba de franco en el pasaje 21 de Mayo, donde se había reunido con tres sujetos para concretar una venta.

Sin embargo, de acuerdo con la causa, estos habrían intentado asaltarlo y Demmis Barrera, alias el “Denis”, habría efectuado los disparos que terminaron con su vida.

Las primeras declaraciones tomadas por el OS9 y Labocar comenzaron a entregar pistas de lo ocurrido. Un vecino aseguró haber visto momentos antes a dos sujetos que parecían nerviosos y estaban “observando en forma constante hacia el interior del pasaje. No eran del sector”.

Poco después escuchó entre tres y cuatro disparos y una frase que llamó la atención de los investigadores: “Por qué lo mataste, perkin cu…, te dije que no” .

Otro testigo reservado afirmó haber oído, inmediatamente después de los disparos, a un hombre gritar: “Yo quería pegarle, yo quería pegarle”.





Los testimonios clave por crimen de carabinero

De acuerdo a lo consignado por el citado medio, una de las declaraciones decisivas provino de un hombre que se presentó como testigo de oídas y pidió que no quedara registro de sus palabras. Este entregó a Carabineros los nombres y antecedentes de quienes presuntamente estaban involucrados.

Fue este sujeto quien mencionó a Demmis Barrera y entregó el apodo del “Churejón”, además de vincularlos con una Chevrolet Groove blanca que posteriormente fue encontrada completamente incendiada en Quilicura.

La información condujo a los funcionarios policiales hasta una mujer que aseguró haber recibido a Barrera y al “Chure” en su departamento después del crimen.

“Al principio el Demmi y el Chure no me querían contar lo que habían hecho o lo que les pasaba, por lo mismo los dejé entrar en forma voluntaria a mi departamento. Ahí fue que los dos empezaron a hablar sobre que se habían piteado a un paco . Yo quedé para la cagá, me asusté y ahí fue que mi hija me mostró la noticia que había visto en Instagram”.

La mujer agregó: “El Chure le dijo al Demmi ‘sha, te piteaste al paco’. Luego de esto, yo seguí encarando al Demmi y dijo que él se lo había piteado”.

El relato sobre la camioneta incendiada

Las diligencias también llevaron hasta Alexis Meriño, quien quedó detenido como presunto encubridor. Según su declaración, Barrera y el “Chure” llegaron hasta su domicilio y le preguntaron: “¿Carewe, querí ganarte una monea?”.

Meriño aseguró que posteriormente le explicaron: “Hermano, tenemos que deshacernos de la camioneta porque está funá, nos funaron por Facebook”.

A cambio, señaló, le ofrecieron $40 mil para incendiar el vehículo, aunque inicialmente solo habría recibido la mitad.





“Al subir al auto, me di cuenta que a los pies del asiento del copiloto habían dos bidones de color amarillo, de cinco litros al parecer, por lo que salí casi de inmediato a quemar el vehículo”, relató.

El hombre continuó señalando que roció combustible en el interior de la camioneta y le lanzó un encendedor. “Prendió tan rápido olvidé cerrar la puerta del chofer, por lo que comencé a arrancar a pie por la orilla de la toma en dirección a Lo Boza con la finalidad de llegar a mi casa”, agregó.

Hasta ahora, Demmis Barrera y Claudio Valdivia, alias el “Chureja”, han sido detenidos en calidad de presuntos autores, mientras otras cuatro personas figuran como encubridores. Valdivia fue formalizado y quedó en prisión preventiva.