Activan plan piloto para retirar remedios gratis de farmacias: Quiénes son los primeros 1.500 beneficiados

El plan busca que los pacientes no tengan que desplazarse hasta el hospital cada vez que necesiten retirar sus medicamentos, reduciendo además los costos y tiempos asociados a estos traslados, y ahora podrán hacerlo en una farmacia cercana.

Una nueva alternativa para facilitar el acceso a medicamentos fue anunciada por el gobierno y beneficiará a los pacientes del Hospital Barros Luco.

Se trata del plan piloto Remedios más cerca de ti, iniciativa liderada por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), que permitirá a determinados pacientes retirar sus tratamientos gratuitamente en farmacias privadas cercanas a sus hogares.

La medida busca reducir los traslados hasta el hospital y los tiempos de espera asociados al retiro de medicamentos, manteniendo la supervisión clínica y farmacéutica del recinto asistencial.





El piloto tendrá una duración inicial de seis meses. El plan no contempla una postulación abierta pues está dirigido a pacientes que cumplen con los criterios definidos para esta primera etapa del Hospital Barros Luco.

“Esto no va a ser la única forma, sino que tenemos varias alternativas, incluso el reparto a domicilio para personas postradas o con enfermedades crónicas, mayores, porque creemos que los pacientes también tienen la posibilidad de elegir”, destacó la ministra de Salud, May Chomali.

Quienes podrá retirar remedios gratis

En esta primera etapa, el beneficio contempla a 1.500 pacientes del Hospital Barros Luco que se encuentran en tratamiento por determinadas patologías.

Las personas beneficiadas corresponden a pacientes con:

Cáncer de mama.

Hiperplasia benigna de próstata.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Asma.

Además, el piloto considera inicialmente a pacientes que viven en las comunas de La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Buin, San Miguel y San Bernardo.

¿Cómo retirar los medicamentos gratis?

El plan para el retiro de medicamentos gratis contempla los siguientes pasos:

La farmacia ambulatoria del Hospital Barros Luco prepara y dispensa los tratamientos proporcionados por la Central de Abastecimiento (Cenabast).

La entrega de los medicamentos se realiza manteniendo la correspondiente supervisión clínica y farmacéutica del recinto asistencial.

Posteriormente se coordina la recolección y traslado de los medicamentos desde el Hospital Barros Luco.

Los tratamientos son derivados a la red de farmacias privadas adheridas a la Ley Cenabast, donde los pacientes podrán retirarlos.

Cuando el medicamento se encuentre disponible, el paciente recibirá una notificación mediante mensajería con la información necesaria para acudir a retirarlo en la farmacia seleccionada, sin tener que pagar por el tratamiento.