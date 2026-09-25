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Ataque incendiario en Collipulli: Desconocidos queman camioneta en cercanías de predios forestales

El hecho ocurrió en la ruta R-49, específicamente en el sector Camino Curaco, una zona rural donde existen predios destinados a la explotación forestal.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un ataque incendiario se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía.

Según lo publicado por Radio Bío Bío y de acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en la ruta R-49, específicamente en el sector Camino Curaco, una zona rural donde existen predios destinados a la explotación forestal.

Ahí, una camioneta fue incendiada, motivo por el cual llegó personal de Carabineros, aunque por el momento no se han entregado mayores antecedentes respecto de las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Autoridades y la policía realizan diligencias en el lugar para reunir antecedentes y esclarecer la dinámica del ataque.

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