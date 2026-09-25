Eskarcita rompe el silencio tras presunta infidelidad de Julitroz: “Cargué con el peso de que la relación no había funcionado”

En redes sociales se publicó un rumor donde se expone que Julitroz le era infiel a Eskarcita, antes de que ella fuese acusada de lo mismo. Hasta el momento, él no se ha referido al tema.

Este jueves, Eskarcita se refirió a los rumores donde se acusa a Julitroz de haberle sido infiel, incluso estando ellos juntos.

La influencer lanzó una potente reflexión, donde abordó su acercamiento a Alan Didier en un reality, instancia en que fue acusada de infidelidad y el proceso de duelo posterior a ello.





¿De qué se acusa a Julitroz?

La información de la presunta infidelidad fue expuesta por la página de Instagram “La Prima Solar”, quien comentó que le llegaron los detalles hace un mes y no quiso comentarlo por no tener la claridad de cuándo habían terminado su relación.

“La cosa es que el pololo de una famosa chica reality se la c… con una seguidora mía y yo dije: ‘Ya, mejor me quedo piola porque no quiero meterme en una relación ajena sin tener todo el contexto'”, detalló.

Luego, esta persona asegura que le llegaron nuevos antecedentes: “La cosa es que cada vez que ella se iba de vacaciones o tenía que salir por trabajo, le ponía los cuernos”, confirmando que se refería a Julitroz.

¿Qué dijo Eskarcita?

Al respecto, Eskarcita comentó en Instagram: “Me vengo enterando igual que ustedes. Es algo que para mí ya está superado, sanado; o sea, terminamos hace ya un tiempo”.

“No quiero revivir algo que para mí me costó tanto cerrar porque cargué con el peso de que la relación no había funcionado por algo que hice, un error que cometí, que fue público, que asumí, que me esmeré en reparar. Algo por lo que también me culpé muchísimo, fui muy dura conmigo misma”, sentenció.

La influencer admitió que, a pesar de haberse enfocado en sanar, le costó perdonarse y poder avanzar, ” pero ahora con estos antecedentes me doy cuenta de que la otra parte tampoco estuvo 100% comprometida nunca”.

“Me doy cuenta de que si no funcionó, fue por ambos lados, y eso me da muchísima tranquilidad, la verdad”, agregó Eskarcita.

Minutos más tarde, a la misma página le llegaron nuevos relatos de otras personas que también aseguraron haber visto o haber recibido coqueteos de Julitroz estando con Eskarcita.

“Se joteaba a gallas del mismo medio también”, señala una de las personas, que asegura que el influencer siempre reaccionaba y comentaba todas sus historias.

Finalmente, al cierre de esta nota, Julitroz no se ha pronunciado sobre estas acusaciones en su contra.

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