¿Quiebre con Raquel Argandoña? La respuesta de Nano Calderón que dio luces de un nuevo conflicto familiar

Un usuario en redes sociales le preguntó a Nano Calderón por qué no publicaba fotografías con su familia y la respuesta llamó rápidamente la atención.

Este jueves, Nano Calderón se sinceró con sus seguidores y respondió múltiples preguntas sobre distintos temas.

Sin embargo, uno de ellos encendió las alarmas, tras escribirle al empresario: “¿Por qué nunca subes fotos con tu familia?”.





¿Qué pasó con Nano Calderón?

Al respecto, Calderón comentó: “Porque no tengo, jajajá” , y además agregó: “Pero en cualquier momento me ven con un hijo colombiano”.

Cabe destacar que Nano sí mantenía una relación con su madre, Raquel Argandoña, quien le brindó su apoyo tras el escándalo mediático en 2020, donde fue detenido por parricidio frustrado contra su padre.

Dicho respaldo generó el quiebre entre Raquel y Kel Calderón; sin embargo, desde que ellas repararon su relación a principios de este año, a Nano no se le ha visto públicamente con su madre.

Es por ello que los internautas comenzaron a especular respecto de un nuevo quiebre familiar, puesto que Nano y Kel han dejado en claro en múltiples ocasiones que desde 2020 no mantienen una relación familiar.

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