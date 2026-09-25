Fuerte sismo remece a la zona centro de Chile: Revisa magnitud y epicentro

El temblor se registró este viernes a las 12:29 horas en el sector de Navidad a una profundidad de 30 km.

Un sismo de magnitud preliminar 5,1 se registró este viernes en la región de O’Higgins.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor se produjo a las 12:29 horas y su epicentro fue ubicado a 33,3 km al oeste de la comuna de Navidad.

La profundidad del movimiento telúrico se produjo a 30 km, según los datos entregados en la ficha técnica.