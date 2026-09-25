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Fuerte sismo remece a la zona centro de Chile: Revisa magnitud y epicentro

El temblor se registró este viernes a las 12:29 horas en el sector de Navidad a una profundidad de 30 km.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Un sismo de magnitud preliminar 5,1 se registró este viernes en la región de O’Higgins.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor se produjo a las 12:29 horas y su epicentro fue ubicado a 33,3 km al oeste de la comuna de Navidad.

La profundidad del movimiento telúrico se produjo a 30 km, según los datos entregados en la ficha técnica.

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