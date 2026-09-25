Bono PAD Abdominoplastia: Quiénes pueden optar a la cirugía de “guatita de delantal”

Esta intervención está pensada para personas que presentan lo que comúnmente se conoce como “guatita de delantal”, una condición que afecta tanto la autoestima como la movilidad.

El Bono PAD Abdominoplastia de Fonasa es un beneficio que permite a los pacientes acceder a una cirugía reconstructiva con un valor mucho menor al que tradicionalmente tiene este procedimiento en el sistema privado.

Esta intervención está pensada para personas que presentan lo que comúnmente se conoce como “guatita de delantal”, una condición que afecta tanto la autoestima como la movilidad, especialmente tras embarazos múltiples o posterior a la baja de peso con tratamientos médicos o posterior a una cirugía bariátrica.





Requisitos para acceder al Bono PAD Abdominoplastia de Fonasa

Para acceder a esta prestación PAD, es necesario que la entidad elegida por usted cuente con la prestación en convenio.

El establecimiento de salud elegido le entregará a usted o su representante el Programa de Atención de Salud para que sea valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa, el que, junto al Bono de Atención de Salud emitido en la sucursal, debe ser entregado en la entidad de salud antes de la intervención.

Características del Bono PAD Fonasa

El PAD Intervención quirúrgica para resolver abdomen flácido, incluye:

Los honorarios de todo el equipo profesional que técnicamente se requiera, bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio.

Días camas, exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental quirúrgico, insumos utilizados, dispositivos y fármacos que sean necesarios.

Exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental quirúrgico e insumos utilizados, y fármacos que sean necesarios.

Esta cirugía se realiza en pabellón de cirugía mayor.

También incluye la atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo los controles post operatorios, reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología del PAD. En caso de complicaciones se entienden incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización que se requiera.

No cabe cobro de diferencias por ningún concepto al beneficiario, ni por días camas, derecho de pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.

Para las intervenciones quirúrgicas, en las cuales por razones técnicas sea necesario realizar estudios histopatológicos, se entenderá que estas prestaciones están incluidas en el valor del PAD.