“Nos hemos visto solo 10 días”: Nano Calderón causó revuelo tras confesiones sobre sus exparejas y una respondió con todo

Nano se sinceró sobre Erika Rodríguez, Meily Flandorffer y Rebeca Naranjo, pero la primera respondió con todo en su cuenta de Instagram.

Este jueves, Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras sincerarse sobre el quiebre de su relación con Rebeca Naranjo.

Además, el hijo de Raquel Argandoña aclaró su relación con las últimas dos mujeres con las que se le ha vinculado sentimentalmente: Meily Flandorffer y Erika Rodríguez. Esta última respondió con todo.





¿Qué dijo Nano Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, Nano comenzó confirmando que está soltero desde hace varios meses y un internauta le preguntó por qué hacía regalos tan costosos a mujeres si no estaba en pareja.

“Porque soy una ficha c… Ahí, si después se enojan, pueden decirme c… insoportable, infiel, pero nunca feo ni tacaño. Pero la he pasado bien con todas. Si están viendo esto, las quiero mucho”, respondió.

Calderón también confesó que no le gusta estar soltero: “Por eso me dejo querer, es como estar en una relación, pero sin la parte fea. Puro corte pololo”.

Sobre su relación con Meily, detalló: “A veces hablamos, todo bien. Éramos amigos también, no era mi polola, sino le hubiese regalado un Lamborghini para que ande ready”.

Respecto de Erika Rodríguez, quien vino a visitarlo a Chile, respondió: “Nunca pololeamos, sólo amigos, pero todo bien. De hecho, nos hemos visto solo 10 días en la vida”.

Calderón confirmó que ella era la corredora de propiedades de la casa en la que vivió en Colombia durante sus vacaciones y que durante su viaje a Chile sólo se vieron 5 días.

“Solo amigos, pero un 7, nada malo que decir, buena onda”, complementó Nano, quien explicó que se encariña fácilmente y no suele ser recíproco, por lo que, luego, le cuesta mucho dejar de querer, independientemente de si son amigos o mujeres.

¿Qué respondió Erika Rodríguez?

“El día que sienta que una es la que le importa tenerme presente a mí, sin importar el pasar del tiempo, quizás cambie la cosa”, comentó.

Sin embargo, Erika también respondió tajantemente en su cuenta de Instagram: “No me envíen cosas que realmente no necesito ver (…) Mi vida acá continúa y prefiero mantenerme al margen de todo en lo que me he visto involucrada, donde realmente no hubo nada”.

“Hay códigos de respeto”, dijo finalmente Rodríguez, quien concluyó que “hay cosas que no necesitan explicaciones inmediatas; el tiempo, como siempre, se encargará de poner cada cosa en su lugar”.

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